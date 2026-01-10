САЩ с мощна атака в Сирия. Разплата и възмездие

Самолети на ВВС на САЩ атакуваха 35 позиции на терористичната групировка "Ислямска държава"(ИДИЛ), разположена в Сирия.
Това съобщи телевизионния канал Al Arabiya.
Отбелязва се, че ВВС на САЩ са изстреляли около 90 високоточни снаряда по цели на ИДИЛ.
Също така йордански ВВС са участвали в атаки срещу позиции на ИДИЛ в Сирия.
"За втори път от 19 декември САЩ извършват въздушни удари срещу ИДИЛ в Сирия като отмъщение за убийството на двама военнослужещи от Националната гвардия и един преводач", каза водещият в Fox News.
На 13 декември Пентагонът съобщи, че двама войници от Националната гвардия на САЩ и един американски преводач са били убити близо до град Палмира, разположен в централната сирийска провинция Хомс. Те са оказвали подкрепа при провеждането на операции срещу ИДИЛ в региона. Президентът на САЩ Доналд Тръмп тогава обеща да предприеме ответни военни мерки срещу ИДИЛ.
На 19 декември въоръжените сили на САЩ започнаха операция "Hawkeye Strike" в Сирия. Според Fox News, атаката на 10 януари е "продължение на разплата и възмездие."
