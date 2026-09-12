САЩ с мощна атака в Сирия. Разплата и възмездие
Атакува позиции на ИДИЛ за убийците на военнослужащи в Националната гвардия
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Атакува позиции на ИДИЛ за убийците на военнослужащи в Националната гвардия
Операцията на властите е проведена в сътрудничество със службата за вътрешно разузнаване (DGST) на Мароко
Страната изправи пред съда стотици заподозрени джихадисти
Под ръководство на крал Мохамед VI е разработен уникален подход за борба с тероризма
Атаката е в Нова Зеландия
Отвличат ги, след което ги продават
Според терористите, разумът на младите хора е „чист“, лесни са за вербовка, казва проф. Татяна Дронзина
Те може да се скрият сред бежанци и кандидати за убежище по Балканския миграционен път
Извършителят на терористичния акт в Ню Йорк във вторник е наречен "един от воините на Халифата" в едно от изданията на "Ислямска държава". Организация...
Терористичната мрежа на "Ислямска държава" (ИД) е планирала след атентатите в Париж през ноември м.г. да извърши и други в още няколко европейски държ...
Преди да влезе в дипломацията, Фириал Мохаммед била боец, който "се изправя срещу смъртта" Искам да живея в България, след като се пенсионирам, казва...
Сирийски кандидат за убежище, пребиваващ в център за временно настаняване във Франция, е бил задържан във връзка с разследването на джихадисткото напа...
Обвинението в тероризъм срещу трима сирийски граждани се корени най-вече в снимките, намерени в мобилните им телефони, както и в разговорите и комуник...
Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт срещу трима сирийски граждани за тероризъм. Те са на 20, 22 и 25 години и са членове на ИДИЛ. Влезл...
„Ислямска държава" съобщи, че двамата нападатели, които нахлуха в църква в Северна Франция, убивайки свещеника ѝ са били нейни войници. Това предава А...
Френският президент Франсоа Оланд обяви пред местни журналисти, че смъртоносната атака в католическа църква в Нормандия е дело на "двама терористи в и...
Терористичната групировка ИДИЛ разпространи видео, което се предполага, че е на атентатора от Ансбах. Припомняме, че в понеделник мъжът се самовзриви...
Бойци на „Ислямска държава" свалиха руски военен хеликоптер. Инцидентът е станал вчера, близо до сирийския град Палмира, съобщава RT. На борда на лет...
Полицията в Малайзия е убедена, че страната вече е станала жертва на първото нападение на ДАЕШ. Миналата седмица взрив в бар рани осем души - именно т...
В поредица от няколко анализа своите изводи представя водещият специалист по европейско право доц. д.ю.н. Атанас Семов, носител на Катедра "Жан Моне"...