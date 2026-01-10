Тръмп обяви горещото си решение за Венецуела

Доналд Тръмп се срещна с директорите на големите петролни компании в Съединените щати. Разговорите идват, след като американски командоси заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро, и Тръмп обяви, че Вашингтон ще вземе петрола на Венецуела. Американският президент иска големите компании да инвестират 100 милиарда долара за разработването на находищата там.

Но засега не е ясно как ще стане това.

Според Доналд Тръмп американското присъствие в южноамериканската страна ще бъде голяма победа.



"Венецуела ще бъде много успешна. И народът на Съединените щати ще е големият печеливш. Защото ще изпомпваме толкова петрол, колкото малко хора са виждали да се изпомпва", заяви американският президент.

Шефовете на големите петролни компании се изказваха значително по-предпазливо. Изпълнителният директор на "Ексон Мобил" припомни, че активите на компанията са били изземани два пъти във Венецуела и те разбираемо, са скептични за отиването там трети път.

„Ако разгледаме правните и търговски рамки, които са в сила днес във Венецуела - тази страна е негодна за инвестиции. Трябва да се направят значителни промени в правната система. Да има трайна защита на инвестициите. Да има промяна в законите за въглеводородите в страната“, подчерта Дарън Уудс, изпълнителен директор на "Ексон Мобил".

„Другите, които трябва да бъдат в тази зала и част от разговора са банките. Включително вероятно и нашата банка Ex-Im. Трябва да мислим за това как трябва да бъде преструктуриран дългът, за да се финансират инвестициите от милиарди, които са необходими за възстановяване на енергийната им инфраструктура“, изтъкна и Райън Ланс, изпълнителен директор на "Коноко Филип".

