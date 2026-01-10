Кой е Реза Пахлави, който е готов да поведе революцията в Иран

Синът на сваления шах на Иран, Реза Пахлави, призова участниците в масовите протести в страната да звземат властта и обяви готовността си да се завърне в родината си, за да поведе "национална революция". Той публикува обръщение в социалната медийна платформа X (бивш Twitter).

"Уверен съм, че като засилим присъствието си по улиците, като едновременно с това прекъснем финансовите ресурси, ще поставим на колене Ислямската република и нейния износен и крехък апарат за репресии", заяви Пахлави.

Той призова работниците в ключови сектори – транспорт, петрол, газ и енергетика – да започнат обща стачка, а всички граждани да излязат на улицата с национални символи, за да окупират и задържат градските центрове.

Кой е Реза Пахлави - принцът, който израсна в дворец, но остаря в изгнание

Реза Пахлави се ражда на 31 октомври 1960 г. – наследник на Паунския трон, обграден от лукс, протокол и очаквания. Баща му, шах Мохамед Реза Пахлави, управлява Иран с подкрепата на Запада, включително след преврата от 1953 г., подпомогнат от ЦРУ и Великобритания.

Младият престолонаследник расте в свят, в който рок музика звучи в двореца Ниаваран, а американският президент Джими Картър е гост на новогодишните тържества. Но зад фасадата на модернизацията се натрупва напрежение – икономическо неравенство, репресии от печално известната служба SAVAK и усещане за откъсване на монархията от народа.

Революцията, която прекъсна една династия

През 1978 г. Реза напуска Иран, за да се обучава като пилот в Тексас. Година по-късно Ислямската революция помита монархията. Шахът бяга, а духовниците установяват теократична власт.

След смъртта на баща си през 1980 г. изгнаническият двор обявява Реза за нов шах – символична титла, която той носи, но никога не упражнява.

Пет десетилетия в изгнание – и постоянен опит да остане фактор

Пахлави прекарва живота си между Лос Анджелис и Вашингтон, опитвайки се да поддържа връзка с Иран.

През 1986 г. той успява да излъчи тайно 11-минутно обръщение по иранска телевизия чрез миниатюрен предавател, предоставен на негови съюзници от ЦРУ – жест, който цели да вдъхне надежда на поддръжниците му.

Днес той използва социалните мрежи, видеопослания и интервюта, за да коментира бъдещето на страната. Международни медии отбелязват, че неговите призиви често съвпадат с вълни от протести в Иран.

Идеите му за бъдещето на Иран

Пахлави настоява, че не се стреми към възстановяване на абсолютната монархия. Той предлага модел на конституционна монархия или дори република с избран държавен глава, като подчертава, че решението трябва да бъде взето чрез свободен референдум.

Той се позиционира като „пазител на прехода“, а не като претендент за корона – послание, което цели да привлече младите поколения, родени десетилетия след падането на шаха.

Пречки по пътя към лидерство

Въпреки че името Пахлави отново се скандира по улиците на Иран, неговият път към реална власт е осеян с препятствия:

Тежкото наследство на баща му – репресии, неравенство, страх от тайните служби.

Откъсването от реалността в Иран – той живее в САЩ от почти 50 години.

Разделението сред протестиращите – не е ясно дали скандиранията „Дълъг живот на шаха“ са за него или за миналото.

Критики за близостта му с Израел , включително среща с премиера Бенямин Нетаняху през 2023 г.

Предпазливостта на САЩ – президентът Доналд Тръмп заявява, че ще изчака развитието на протестите, преди да подкрепи опозиционен лидер.

Може ли Реза Пахлави да се върне като лидер?

Днес, когато Иран е разтърсен от икономическа криза, масови протести и международна изолация, Пахлави се опитва да се позиционира като алтернатива – символ на светско управление и връщане към Запада. Но бъдещето му зависи не от миналото, а от това дали иранците – особено младите – ще го припознаят като част от решението, а не като спомен от една противоречива епоха.

