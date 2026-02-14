Америка не се опитва да се отдели от Европа, а да поднови старата дружба, заяви Рубио

САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да вдъхнат нов живот на старото приятелство, заяви държавният секретар Марко Рубио в реч на Мюнхенската конференция по сигурността.

В речта си Рубио наблегна на отдавнашните исторически връзки между Америка и Европа. САЩ и Европа трябва да посрещат предизвикателствата заедно, подчерта той, като напомни, че някога Ню Йорк се е казвал Ню Амстердам.

Но Вашингтон иска съюзниците му да бъдат силни, за да може никой противник да не посмее да ги подложи на изпитание, подчерта държавният секретар на САЩ.

В епоха на заглавия за края на трансатлантическата ера, ви казвам, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание, увери Рубио.

