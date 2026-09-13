Иран обяви враговете си и заплаши с икономически удари
Техеран предупреди всяка държава, която се присъедини към американските санкции, че интересите й могат да се превърнат в мишена
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Техеран предупреди всяка държава, която се присъедини към американските санкции, че интересите й могат да се превърнат в мишена
Американският президент нарече отношенията с Алианса едностранни и отново поиска съюзниците да плащат повече
Белият дом е разработил списък, включващ съюзниците от НАТО
Вашингтон иска съюзниците му да бъдат силни
Експертите виждат в политиката на Тръмп повече хаос, отколкото яснота
Руският президент получи знакови откази
Според него порочният кръг на социализъм и намеса на държавата там, където не ѝ е работата, трябва да спре
Той изглежда направи връзка със спорните си коментари относно възможността за изпращане на западни войски в Украйна
Заподозря съюзниците, че искат да сменят властта в страната
Шолц каза, че Германия "действа в тясно сътрудничество" със съюзниците си
Според руски служители 300 000 души ще бъдат привикани в хода на мобилизационната кампания
Това са мръсните сънища на англосаксонските извратеняци, пише бившият президент
ГЕРБ все още са силни, но нямат съюзници
Това означава, че цената за някои държави ще се увеличи поне пет пъти
Военнослужещи от трите вида въоръжени сили продължават участието си в поредица от съвместни учения и подготовки в периода юли и август. Всички те са п...
Оформилата се формула за кабинета е оптималната за този състав на парламента, смята доц. Антоанета Христова Ситуацията около съставянето на ново прав...