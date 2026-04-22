Тръмп погва непослушните от НАТО

Белият дом е разработил нещо като "списък на послушни и непослушни" държави от НАТО, докато администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзници, които са отказали да подкрепят войната с Иран.

Инициативата, върху която служители са работили преди посещението във Вашингтон на генералния секретар на НАТО Марк Рюте този месец, включва преглед на приноса на членовете към Алианса и поставянето им в различни категории, според трима европейски дипломати и американски служител от отбраната, запознати с плана.

Това е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп възнамерява да изпълни заплахите си срещу съюзници, които не следват неговите искания. Това е и още една точка на напрежение в един все по-разклатен Алианс, който е подложен на натиск от атаките на Тръмп - от идеята му за анексиране на Гренландия до предупреждението за пълно изтегляне от пакта.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет още през декември е изложил подобна идея.

"Образцови съюзници, които поемат повече отговорност, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските държави и други, ще получат нашето специално отношение", е казал той. "Съюзниците, които продължават да не си изпълняват дълга към колективната отбрана, ще понесат последствия."

Един от дипломатите казва, че списъкът изглежда отразява именно тази концепция.

"Белият дом има документ за "непослушни и послушни", така че мисленето е сходно", казва той.

Администрацията засега пази подробностите в тайна, докато обмисля различни варианти, а служителите не дават яснота какви биха били наградите или наказанията, пише "Вести".

"Те нямат много конкретни идеи, когато става дума за наказване на "лоши съюзници", казва друг европейски служител, който, както и останалите, говори анонимно. "Преместването на войски е една от опциите, но това основно наказва САЩ, нали?"

Белият дом подчертава недоволството си от съюзниците.

"Докато Съединените щати винаги са били там за така наречените си съюзници, страни, които защитаваме с хиляди войници, те не са били там за нас по време на операция "Epic Fury", казва говорителката на Белия дом Анна Кели, визирайки името на Пентагона за операцията. "Президентът Тръмп е ясен по този въпрос и, както каза, САЩ ще запомнят това."

Малко други възможности съществуват за преместване на американски войски в Европа, така че евентуален план вероятно би включвал прехвърляне от една държава в друга. Дори това би било скъпо и отнемащо време.

Не е ясно кои държави влизат в кои категории и дали Марк Рюте е бил информиран за инициативата. Румъния и Полша обаче може да се окажат сред най-големите печеливши, тъй като и двете са в добри отношения с президента и биха приветствали повече американски войски. Полското правителство, което е сред най-големите разходващи за отбрана в НАТО, вече покрива почти всички разходи за 10 000 американски войници, разположени там. А разширената база "Михайл Когълничану" в Румъния, която страната е предоставила за използване от САЩ по време на въздушната война в Иран, има капацитет за още американски войски.

Хегсет първоначално използва концепцията за "образцов съюзник" по отношение на партньори, които са увеличили разходите си за отбрана в съответствие с целите на НАТО от 5%, подкрепяни от Тръмп. Служители също са използвали термина в Националната отбранителна стратегия, публикувана през януари.

Министерството на отбраната "ще даде приоритет на сътрудничеството и взаимодействието с моделни съюзници, които изпълняват своята част за колективната отбрана", се казва в изявление на Пентагона. "По този начин ще дадем повече възможности на тези съюзници, като същевременно засилим стимулите за останалите да направят същото."

Концепцията може да даде възможност на САЩ да намалят разполагането на войски, съвместни учения или военни продажби към "лоши" съюзници и да ги пренасочат към "добри", според двама европейски служители, запознати с плана. Хегсет също е използвал термина "образцов съюзник" в срещи с представители на НАТО, според третия дипломат.

Това би дало на Тръмп допълнителни инструменти да прави разграничение между членове, които са подкрепили усилията на САЩ в Иран, като прекратяване на блокадата на Теснината Хормуз и предоставяне на бази, и тези, които не са го направили.

Докато Испания и съюзници като Великобритания и Франция са отказали или забавили американски искания за помощ, Румъния и няколко по-малки държави са позволили използване на техни въздушни бази. България също е оказала тиха подкрепа за американската логистика в Близкия изток.

Испания вече беше в немилост на администрацията на Тръмп заради отказа си да подкрепи целта от 5% разходи за отбрана на срещата на върха на НАТО в Хага. Балтийските държави Литва, Латвия и Естония, както и Полша, са сред най-високо оценените за военни разходи.

"Президентът Тръмп с право подчерта, че очаква съюзниците да помогнат за сигурността на този жизненоважен воден път в Близкия изток", казва Пентагонският представител по политика Елбридж Колби по време на онлайн среща с министри на отбраната от НАТО, на която Хегсет не присъства.

Но има малко прецеденти за подобни действия срещу съюзници и идеята вече среща съпротива в Конгреса.

"Не е полезно американските лидери да говорят с пренебрежение за нашите съюзи", казва сенатор Роджър Уикър. "Трябва да сме ясни за многобройните политически, стратегически и морални ползи, които страната получава от съюзите си."

А някои бивши служители се съмняват дали администрацията има капацитет за още един голям външнополитически конфликт.

"Тръмп и екипът му са заети да излизат от собствено създадена каша", казва Йоел Линайнмяки, бивш финландски служител. "Вероятно нямат ресурс да отворят нов враждебен фронт с Европа, докато войната продължава."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com