Тръмп разкри непобедимите в САЩ, обяви най-важната среща

Ако вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио обединят сили за президентските избори през 2028 г., двамата биха били непобедими. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в свое интервю за в подкаста на Миранда Девайн, предадоха Ройтерс и БТА.

И двамата политици са смятани за претенденти за номинацията на Републиканската партия за изборите през 2028 г. и неотдавнашните изяви на Рубио от трибуната в Белия дом бяха посрещнати с похвали от републиканците и дори от някои демократи, които отбелязаха безупречното му представяне, включващо шеги и препратка към хип-хопа от 90-те години на миналия век, чрез която описа преговорната позиция на Иран.

"Аз ги виждам заедно"

„Смятам, че би било много трудно да бъдат победени Джей Ди и Марко като екип“, каза Тръмп. И добави: "Аз ги виждам заедно, те се разбират чудесно“.

Все още никой не е обявил официално намерението си да се включи в надпреварата за изборите през ноември 2028 г., но политическите маневри вече започнаха, отбелязва Ройтерс.

Среща с аятолаха

Президентът на САЩ коментира и преговорите с Иран като заяви, че Техеран се е съгласил да не притежава ядрено оръжие. Тръмп обяви, че „вероятно ще се срещне с иранския аятолах в даден момент".

В интервю за подкаста Pod Force One Тръмп заяви, че иранският лидер участва в мирни преговори със САЩ, като добави, че "ситуацията с Иран се развива бързо и ще бъде много добра".

„Те вече са се съгласили, че няма да притежават ядрено оръжие", каза Тръмп, добавяйки, че Техеран все още може да „промени решението си".

„Трябваше да кажа, че трябва да направим нещо по отношение на Иран, защото независимо колко добре се справяме икономически, не можем да им позволим да притежават ядрено оръжие", каза той, цитиран от "Дейли мейл".

„Искам да кажа, че сега те могат да променят решението си, но това беше едно от нещата, с които трябваше да се съгласят, и те го направиха. Това беше най-важното", добави той.

Той също така заяви, че САЩ „нямат нужда от войски на място в момента".

Остър разговор с Нетаняху

Американският президент призна също, че е имал остър разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като заяви, че не е доволен от военните действия на Израел срещу Ливан.

„Да, така е. Не бих казал, че бях ядосан. Бях малко разтревожен от постоянните му сблъсъци с Ливан", каза Тръмп в интервюто като добави, че той и Нетаняху се разбират много добре.

Тръмп отхвърли твърденията, че израелският премиер Бенямин Нетаняху го е манипулирал, за да започне война срещу Иран, като подчерта, че подобно решение би било изцяло негово.

„Да ме измами? Та нали аз съм този, който започна всичко“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“, цитиран от „Ал Джазира“.

Като основна причина за позицията си той посочи, че на Иран „не може да му бъде позволено да притежава ядрено оръжие“.

Тръмп приписа обвиненията за манипулация на своите политически опоненти. „Това са просто глупократи. Хора, които не знаят какво правят“, коментира той.

Тръмп припомни, че притесненията му относно иранската ядрена програма датират още от първия му мандат, когато САЩ се оттеглиха от ядреното споразумение, сключено през 2015 г. по време на администрацията на Барак Обама.

„Това е важно за Израел, защото вероятно той щеше да бъде първата мишена“, каза Тръмп. „Ще ви кажа нещо – ако не бях аз, Израел нямаше да съществува днес“, категоричен бе той.

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