Тръмп отново на лекар. Какво се случва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще премине днес през планов медицински преглед във военномедицинския център „Уолтър Рийд“ край Вашингтон, съобщиха от Белия дом.

Според официалната информация прегледът е част от редовната профилактична програма на държавния глава и включва както медицински, така и стоматологични изследвания. Това е третият подобен преглед за последните малко повече от година.

Темата за здравословното състояние на Тръмп продължава да привлича внимание в САЩ след появата на снимки и видеа в социалните мрежи, на които се виждат синини и отоци по ръцете и краката му. Самият президент обясни по-рано, че следите по ръцете му са резултат от честите ръкостискания по време на публични събития и срещи.

Миналата година личният му лекар Шон Барбабела заяви, че сърдечно-съдовото състояние на Тръмп отговаря на това на човек около 65-годишна възраст, въпреки че президентът е значително по-възрастен.

Белият дом вече е съобщавал, че Тръмп страда от хронична венозна недостатъчност - често срещано състояние при по-възрастни хора, което обикновено не се счита за сериозно.

Следващия месец американският президент ще навърши 80 години. Той остава най-възрастният държавен глава в историята на САЩ, встъпвал някога в длъжност.

