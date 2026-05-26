Смъртоносната ебола плаши Европа! Двама със съмнения за вируса в Италия

Тревога заради съмнения за ебола в Европа! Двама хуманитарни работници са приети в болница в Италия след завръщане от Уганда със симптоми, характерни за смъртоносния вирус, който вече се разпространява в Централна Африка и буди страхове от нова глобална здравна криза, пише "Дейли мейл+.

Мъжът и жената са се върнали в Северна Италия след тримесечен престой в Уганда. Малко след това получили висока температура, гадене, повръщане и сериозни стомашно-чревни проблеми. И двамата са настанени в специализираната инфекциозна болница „Сако“ в Милано.

Според властите в област Ломбардия все още няма потвърждение, че става дума за ебола. Лекарите допускат и друга възможна диагноза – тежка форма на малария.

30-годишната жена е в по-тежко състояние с много висока температура и неврологични симптоми, като може да бъде преместена в интензивно отделение. Мъжът е с по-леки оплаквания и температура около 38 градуса.

Междувременно ситуацията в Конго става все по-напрегната. Съобщава се за над 900 предполагаеми случая и 234 смъртни случая. Сред заразените има и трима доброволци на Червения кръст и "Red Crescent Movement", които са работили с тела на починали.

Особено тревожно е, че настоящото огнище е причинено от рядък щам на вируса – Бундибугио, срещу който засега няма одобрена ваксина. Съществуващите препарати защитават основно срещу по-разпространения вариант "Zaire Ebola".

Учени от University of Oxford работят спешно по нова ваксина, но предупреждават, че ще минат поне няколко месеца преди да започнат изпитания върху хора.

Симптомите на ебола започват като грип – висока температура, главоболие, болки в мускулите, повръщане и диария. В тежките случаи се стига до вътрешни кръвоизливи, органна недостатъчност и смърт. Заразеният човек може да носи вируса до 21 дни преди появата на симптоми.

Световната здравна организация вече повиши оценката за риска в Конго, но засега смята, че глобалният риск остава нисък.

Великобритания обяви спешна помощ от 20 милиона паунда за ограничаване на заразата и активира специална схема за наблюдение на медицински работници, връщащи се от засегнатите райони.

Експерти обаче предупреждават, че светът не бива да подценява опасността. Според специалиста по инфекциозни болести д-р Дерек Слоун в ерата на глобалните пътувания подобни епидемии „не са проблем само на някой друг“.

