Украйна към света – Не се огъвайте пред руския шантаж

Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната "да не отстъпват пред руския шантаж", след като Москва обяви, че започва "системни удари" по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили, и "центрове за вземане на решения", предадоха Укринформ и Ройтерс.

Сибига заяви, че Русия "ескалира" военните действия и "се присмива на всички усилия за мир". Отговорът на световната общност трябва да бъде "пропорционален и силен", включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украйна, добави той.

Министърът подчерта, че Владимир Путин трябва да разбере последиците от отказа от сериозни преговори и че "никога няма да постигне военните си цели" в Украйна. Той добави, че Европа вече знае как да реагира на подобни заплахи – "с твърдост, а не с отстъпки".

Русия заяви, че ударите са отговор на предполагаема украинска атака срещу общежитие в контролираната от Москва Луганска област. Киев отрече обвиненията и съобщи, че е поразил команден център за дронове.

Руското външно министерство призова чужденците, включително дипломати, да напуснат Киев "възможно най-бързо".

В неделя руските удари причиниха смъртта на двама души и раниха 91 в украинската столица. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че около 300 обекта са били повредени, включително новооткрит музей, посветен на аварията в Чернобил. Москва е използвала свръхзвукова ракета "Орешник" – едва третия подобен случай за повече от четири години война.

Ръководителката на мисията на ЕС в Киев Катерина Матернова заяви, че руските предупреждения целят да предизвикат паника. "ЕС не отива никъде. Оставаме в Киев. Оставаме с Украйна", написа тя.

Над 70 чуждестранни дипломати посетиха разрушения квартал Лукяновка, за да отдадат почит на жертвите, отбелязва Укринформ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com