Китай изпрати астронавти към станция "Тянгун"

Китай изпрати трима астронавти към своята космическа станция "Тянгун" в неделя, като един от членовете на екипажа ще остане в орбита в продължение на една година - най-дългата китайска пилотирана мисия досега.

Мисията е част от амбициозната програма на Пекин за изпращане на хора на Луната до 2030 г. и цели да подпомогне изследванията върху влиянието на продължителния престой в космоса върху човешкия организъм, съобщава Bulgaria ON AIR.

Космическият кораб Shenzhou-23 беше изстрелян в 23:08 ч. местно време с ракета носител в Северозападен Китай, предаде Ройтерс (Reuters).

Сред екипажа е Ли Цзяин — бивш инспектор от полицията в Хонг Конг и първият астронавт от града, участвал в китайска космическа мисия. Останалите членове на екипажа са част от астронавтския корпус на китайската армия.

Китай и САЩ ускоряват надпреварата за Луната

Китайската агенция за пилотирани космически полети съобщи, че по-късно ще бъде решено кой от астронавтите ще остане една година на борда на "Тянгун", в зависимост от развитието на мисията.

Продължителността на полета ще бъде сред най-дългите в историята на пилотираната космонавтика, макар и под рекорда от 14 години и половина месеца, поставен от руски космонавт през 1995 г.

От 2021 г. насам Китай редовно изпраща екипажи от по трима астронавти за шестмесечни мисии до "Тянгун". Пекин обаче все по-ясно демонстрира амбициите си да се превърне във водеща космическа сила и да настигне САЩ в надпреварата за Луната.

Вашингтон неведнъж е предупреждавал, че Китай може да се стреми към колонизиране и добив на ресурси на Луната — обвинения, които Пекин категорично отхвърля.

НАСА и SpaceX също ускоряват подготовката за бъдещи мисии

НАСА планира пилотирано кацане на Луната през 2028 г., две години преди китайската цел. Американската космическа агенция разглежда бъдещото постоянно присъствие на Луната като ключова стъпка към евентуални мисии до Марс.





