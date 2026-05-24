Силните валежи срутиха сграда. Има жертви

Ужасяваща трагедия разтърси филипинския град Анхелес, разположен на около 80 километра северно от столицата Манила. Строяща се девететажна сграда, планирана да бъде модерен хотелски и жилищен комплекс, неочаквано се срути из основи. Инцидентът доведе до смъртта на един мъж, а десетки други останаха затрупани под тоновете бетонови отломки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Силни валежи преди срутването

Часове преди фаталното рухване на конструкцията, районът е бил ударен от проливни и силни валежи. Местните власти обаче остават предпазливи и подчертават, че все още не е потвърдено дали лошото време е директният виновник за последвалата катастрофа.

Първоначалните данни на спешните служби сочеха, че между 30 и 40 души са изчезнали и вероятно се намират под руините. Впоследствие стана ясно, че най-малко 20 работници продължават да бъдат в капан под развалините, като спасителните екипи водят ожесточена битка с времето за намирането на оцелели.

Спасителната операция е в ход

Към момента спасителните операции на терен не са спирали. Досега екипите са успели да извадят осем работници, които за щастие са се разминали само с леки наранявания. Други 11 души са проявили завидно хладнокръвие и са успели сами да се освободят и да излязат от компрометираната постройка непосредствено след инцидента.

„Все още е твърде рано да се спекулира какво точно е причинило срутването на сградата“, заяви официалният говорител на град Анхелес – Джей Пелайо. Той допълни, че абсолютен приоритет в момента е спасяването на човешки животи и изваждането на всеки един затрупан работник.

Исторически контекст на региона

Град Анхелес, където се разиграва днешната драма, е добре известен в историята на страната. До началото на 90-те години на миналия век в града се намираше една от най-големите и ключови военновъздушни бази на Съединените американски щати в чужбина. Днес регионът е динамично развиващ се градски център, чието разрастване обаче беше белязано от това тежко строително бедствие.

