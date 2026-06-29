Трагедия в Кипър: Две българчета загинаха в заключена кола

Трагедия, която повдига болезнени въпроси за това как две деца могат да загубят живота си в заключен автомобил посред лято, разтърси Кипър и предизвика шок сред местните жители.

Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и 10 години, открити в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната. По информация на местните власти децата са от България.

Води се разследване за изясняване на всички обстоятелства около трагедията, която потресе страната и жителите на село Ксилофагу.

Двете деца са били намерени в паркиран заключен автомобил пред къщата на баща им. Те са забелязани малко след 18:00 часа в неделя от съсед, който незабавно е подал сигнал до властите, съобщава БНР.

На място веднага са пристигнали линейка и служители на полицията на британската военновъздушна база "Декелия", под чиято юрисдикция попада селото. Въпреки бързата реакция, в болницата е констатирана смъртта на двете момчета.

Според първоначалната информация братчетата наскоро са пристигнали от България, за да прекарат лятната ваканция при баща си, който живее в Ксилофагу със съпругата си.

Two boys, eight and 10, die in hot car in Cyprus 'after being left to sleep': Father and stepmother arrested https://t.co/ipQs53Xjky — Daily Mail (@DailyMail) June 28, 2026

Говорител на британската база съобщи, че се води интензивно разследване. Разпитват се свидетели и се събират показания, за да бъде установено как децата са се озовали в заключения автомобил. Засега официално заключение за причините за трагедията няма.

Първоначалните данни сочат, че е възможно момчетата да са се задушили вследствие на високите температури, но окончателният отговор се очаква след съдебномедицинските експертизи.

По време на инцидента бащата и съпругата му са били на работа. Двамата са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност, докато разследването продължава.



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