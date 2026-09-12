След ужаса във Филипините! Мощен трус в Нова Зеландия
Епицентърът на труса е бил в океана
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Епицентърът на труса е бил в океана
Трусът е от 7,8 степен по Рихтер
9-етажната постройка била в строеж
Има и жертви на стихията
Сеизмолозите за момента не са установили дали става въпрос за отделно земетресение или за вторичен трус
Болниците пълни, не смогват да помогнат
Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу
Фитнес инструкторът е във Филипините
Очевидци разказват
Двамата с Ивелина са на екзотичен остров
Конфронтация между Китай и Филипините
7,6 по Рихтер удари страната
За щастие не е обявена и опасност за поява на високи вълни цунами
Не е издадено предупреждение за цунами
"Налгае" разруши над 24 000 къщи
Филипините се намират в т.нар. Огнен пръстен по западното и източно крайбрежия на Тихия океан
Аз убивам престъпници, а не невинни хора
По данни от преброяването на Минданао живеят над 20 млн. души, но до момента няма данни за жертви или пострадали
Инцидентът е станал при опит за кацане
Земетресението е с магнитуд 6,6