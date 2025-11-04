Бедствие като на "Елените" срина голяма държава

Тайфун удари Филипините и ги превърна в азиатско повторение на природното бедствие в курорта "Елените". Четири вече са жертвите на стихията, която преди часове достигна региона, съобщи "Ройтерс". По други, официално непотвърдени данни, загиналите вече са десетки.

Мощната буря, носейки разрушителни ветрове и проливни дъждове, е причинила наводнения в централните Филипини, потапяйки домове и принуждавайки хиляди да се евакуират.

Въпреки че тайфунът "Калмаеги", наричан от местните "Тино", е отслабнал, откакто достигна сушата рано във вторник, той продължи да вилнее в страната с ветрове от 130 км/ч и пориви от 180 км/ч, докато преминаваше през островите Висаяс и северната част на Палаван към Южнокитайско море.

"Бяхме блокирани в къщата си и се втурнахме на втория етаж", каза в телефонно интервю за "Ню йорк таймс" 28-годишната Моник Хайен Росарио, която живее с малкото си дете и родителите си близо до река Бутуанон в град Себу. Тя каза, че нивото на реката е започнало бързо да се покачва около 5 часа сутринта във вторник. Водите от потопа извън къщата ѝ са били високи до 3 метра, според нейните оценки.

Още вчера филипинските власти наредиха на десетки хиляди хора да се евакуират на по-безопасни места и забраниха на рибарите днес да излизат в открито море в източните централни части на страната заради приближаващия тайфун, предаде Асошиейтед прес. Властите предупредиха за проливни дъждове и потенциално смъртоносни бури, допълва БТА.

