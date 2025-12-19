Тръмп отсече. Може да обявя война на тази държава!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остави отворена възможността за военен конфликт с Венецуела.

„Не, не го изключвам“, заяви Тръмп в интервю за телевизия Ен Би Си, дадено в четвъртък.

Американският президент отказа да отговори директно на въпроса дали целта му е свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Той знае много добре какво искам. Знае по-добре от всеки друг“, каза Тръмп.

Държавният глава на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери, след като американски сили миналата седмица поеха контрол над кораб, напускащ южноамериканската страна.

През последните месеци Тръмп оставя международната общност в неведение относно крайните си цели спрямо Венецуела, а същевременно значително увеличи военното присъствие на САЩ в Карибския регион.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи „наркотерористичен“ картел. От септември насам американски сили извършиха редица удари по предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици, при които загинаха над 100 души. От седмици Тръмп заявява и намерение „скоро“ да започне сухопътни операции срещу наркотрафиканти.

Тази седмица обаче акцентът бе изместен към венецуелския петрол, като страната разполага с най-големите доказани запаси в света. Тръмп обвини Каракас, че е „взел“ американския петрол, като очевидно визира национализацията на енергийния сектор, когато обяви блокадата срещу санкционирани танкери.

„Те взеха всичките ни енергийни права, взеха целия ни петрол не чак толкова отдавна и ние искаме да си го върнем“, заяви Тръмп.

