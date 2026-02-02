Джокович проговори за режима и разтърси Сърбия

Въпреки загубата си от Карлос Алкарас на финала на Australian Open, световноизвестният сръбски тенисист Новак Джокович произнесе реч, която мигновено се превърна в политическо послание и предизвика бурни реакции в Сърбия, съобщават сръбските медии.

„Послание към нашия народ в Сърбия: Справедливостта и истината винаги побеждават. Нека упорстват“, заяви Джокович в края на обръщението си, като думите му бяха възприети като пряка подкрепа за студентските протести и за общественото недоволство срещу управлението на президента Александър Вучич, предаде информационният портал Нова.

Сърбия е обхваната от мащабни антиправителствени протести след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на железопътната гара. При инцидента загинаха 16 души, а един човек бе тежко ранен, като протестиращите обвиняват властите в корупция и институционална безотговорност.

В демонстрациите активно участват студенти, които блокираха над 60 факултета в цялата страна и настояват виновните за трагедията да понесат политическа и наказателна отговорност. Сред основните им искания са и предсрочни парламентарни избори.

Думите на Джокович бързо бяха разпространени от студентите, участващи в блокадите, които ги публикуваха в официалния си профил в социалната мрежа X, придружени с емотикон червено сърце.

По време на продължаващите повече от година протести, оглавявани основно от студентски движения, Джокович нееднократно е изразявал подкрепа за исканията за борба с корупцията и за насрочване на предсрочни избори. През август миналата година, след напрежение и сблъсъци между протестиращи и поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия, тенисистът предупреди публично, че Сърбия се намира на ръба на гражданска война.

