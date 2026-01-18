Нови Сад отново избухна! Хиляди сърби искат чистка на властта и избори

Хиляди протестиращи излязоха снощи по улиците на Нови Сад, настоявайки за дълбоки реформи, лустрация и предсрочни парламентарни избори. Демонстрантите обвиниха управляващите в системна корупция и настояха за прочистване на институциите от хора, злоупотребили с власт, като според тях това е единственият път към възстановяване на общественото доверие и върховенството на закона в Сърбия.

Нови Сад вече повече от година е епицентър на националното недоволство, което избухна след трагичния инцидент на жп гарата в града, при който загинаха 16 души след срутване на козирка. За протестиращите този случай се превърна в символ на дългогодишни институционални провали, неглижиране на безопасността и липса на реална отговорност от страна на властта.

През последните месеци протестите в Сърбия периодично се разширяват и обхващат и други големи градове, като към социалното недоволство се прибавят и обвинения в натиск върху медиите, подкопаване на независимостта на съдебната система и концентриране на властта. Според анализатори именно Нови Сад се утвърждава като морален и политически център на съпротивата, а нарастващият натиск от улицата поставя управляващите пред все по-труден избор – реални реформи или задълбочаване на кризата.

