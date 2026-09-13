Най-новата държава в Европа? Историята на Вердис – микронацията, която мечтае да бъде призната
Млад австралиец обяви независима държава върху спорна територия между Сърбия и Хърватия
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Млад австралиец обяви независима държава върху спорна територия между Сърбия и Хърватия
Хиляди излязоха в памет на 16-те жертви от гарата и срещу управление, което протестиращите обвиняват, че е превърнало корупцията в система
Протестиращите скандираха "крадци" и обвиниха властите в мащабна корупция
Протестите ескалират с искания за лустрация и край на корупцията
Сръбският президент обеща твърд отговор
Пореден протест срещу Вучич извади хиляди по улиците
Невиждани кървави протести в Белград
Протестите на студентите се завръщат с пълна сила
Протестите в Сърбия срещу Вучич не стихват
Посрещнаха с аплодисменти 400 таксиметрови шофьори от Белград
Вучич ще търси премиер, който ще бъде изцяло зависим от неговата политическа воля
Най-големият протест от три месеца насам започва днес
Блокират мостовете над Дунав в знак на протест
Всеки ден в града има протести
Според демонстрантите трагедията се дължи на небрежност и корупция от страна на властите
Каква е причината
Бетонният навес рухна минути преди обяд в петък и уби 14 души
B мaгaзинa имa и pибнa бopca
Във финала в Нови Сад Оряшкова надви Тимашенко
Нови Сад. На втория Международен шампионат на Сърбия за деца, юноши и девойки, в град Нови Сад, участниците от 10 страни демонстрираха много добри т...