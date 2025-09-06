Безредици в Нови Сад изправиха Вучич пред нова криза

Сръбският президент Александър Вучич излезе с извънредно обръщение в ранните часове на деня, след

безредиците по време на антиправителствен протест в Нови Сад.

„Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава“, заяви той пред репортери в Белград.

По данни на вътрешното министерство при сблъсъците са ранени 11 полицаи, а няколко демонстранти са арестувани.

Протестът в Нови Сад и обвинения към Европа

По думите на Вучич в централата на протеста в Нови Сад са се събрали около 7020 души, а в останалата част на страната демонстрациите са обхванали общо 2300 души и са преминали без напрежение. Той обвини някои протестиращи, заедно с членове на Европейския парламент, че са се опитали да застрашат стабилността на държавата, прикривайки лицата си с маски и опитвайки се да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад.

„Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза държавният глава и подчерта, че евродепутатите ще бъдат подведени под отговорност според сръбските закони.

Позицията му бе подкрепена от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и лидера на Сръбската прогресивна партия Милош Вучевич, които също осъдиха присъствието на европейски представители на протестите.

Десет месеца недоволство и напрежение

Масовите антиправителствени протести в Сърбия продължават вече десети месец, водени основно от студентски движения. Демонстрантите настояват за предсрочни избори и за наказания на виновните за трагедията от 1 ноември миналата година, когато при срутване на козирка на жп гарата в Нови Сад загинаха 16 души.

За мнозина случилото се се превърна в символ на липсата на отговорност и на институционален срив, а напрежението постепенно прерасна в улични демонстрации с искания за политическа промяна.

