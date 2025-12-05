Напрежение! Марко Рубио с остри думи към Европа

Решението на Европейската комисия да глоби X предизвика нова вълна от напрежение между Белия дом и Брюксел.

Това е атака срещу американския народ, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на неговата страница в тази социална мрежа.

Решението на Европейската комисия да глоби X $140 милиона не е само атака срещу X, а атака на чужди правителства срещу всички американски дигитални ресурси и срещу народа на САЩ. Дните на цензуриране на американците онлайн са отминали, написа Рубио.

По-рано говорителят на ЕС Томас Рение заяви, че социалната мрежа X, собственост на Мъск, е глобена с 120 милиона евро (около 139,2 милиона долара) за нарушение на законодателството на ЕС заради модериране на съдържание.

Платеният син символ на платформа X е заблудил потребителите, платформата е блокирала достъпа на изследователи до данни и не е осигурила правилно разположение на рекламите", пише Bloomberg.

