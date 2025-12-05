Има най-великата работа на света! Ето колко му плащат

Млад, отдаден и горд с униформата си – така изглежда 25-годишният Дарио от кантона Граубюнден, който днес служи в една от най-старите и най-елитни охранителни структури в света – Папската швейцарска гвардия.



"Казвам се Дарио, на 25 съм и съм тук, за да защитавам папата с живота си“, разказва той пред наш екип.



Пъстра униформа, вековна традиция



Ватиканът – най-малката държава в света, сгушена в сърцето на Рим – е новият дом на Дарио. На всеки вход към светия град стоят швейцарски гвардейци в изключително разпознаваемите си пъстри униформи, които ежедневно привличат хиляди туристи.



"Не знам колко снимки са ми правени – сигурно хиляди на час. Униформата впечатлява, но за мен тя е преди всичко чест“, казва пред "Дойче Веле" младият гвардеец.



Швейцарските гвардейци охраняват папата от 1506 година, когато папа Юлий II ги кани заради тяхната "лоялност и сила“. И до днес това е привилегия, запазена единствено за мъже от Швейцария.



В казармите на гвардията живеят 135 души – всички католици, несемейни и на възраст между 19 и 30 години. Общуват на смесица от швейцарски немски, френски и италиански.



"Делим стаята с още трима, но всеки си има свое пространство. Това място стана мой дом“, разказва Дарио.



Той следва стъпките на баща си, който също е бил гвардеец през 1989 г. След завършване на висшето си образование, Дарио решава да се посвети на мисията, която нарича "смислена и честна“.



Изискванията да си гвардеец са строги: да си мъж, католик, швейцарец, несемеен, между 19 и 30 години и да е преминал военна служба



След това кандидатите преминават специално обучение, а минималният срок на служба е 26 месеца.



Ватиканът осигурява трудов договор и месечно възнаграждение от около 1500 евро.



"Но никой не идва заради парите. Това е съдба“, подчертава Дарио.



Дарио служи под ръководството на папа Лъв XIV. Готов е да направи крайното жертване, ако се наложи.



"Ако папата бъде нападнат, заставам пред него. Това е нашата мисия“, казва той. "Не искам да умирам млад, но ако се наложи – ще е за кауза, в която вярвам.“



За щастие, до момента не е имало случай, при който някой да е достигнал опасно близо до Светия отец.



Докато католическата църква в Европа губи последователи, а скандалите пораждат критики, Ватиканът претърпява и промени – от 2025 г. за първи път жена застава начело на правителството на държавата-град.



Но швейцарската гвардия остава изцяло мъжка структура – традиция, която засега никой не планира да променя.



"Понякога усещам, че плувам срещу течението“, споделя Дарио. "Но това е част от специалното преживяване. Да си част от папската гвардия е уникално – от първия до последния ден.“

