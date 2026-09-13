Има най-великата работа на света! Ето колко му плащат
Важна било уникалното усещане
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Важна било уникалното усещане
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При фирмите с над 100 служители
Кроят номер на Радев. Изхарчиха парите и не дават възможност да се теглят заеми, каза лидерът на ГЕРБ
Еврокомисията създава фонд за компенсация заради поскъпването на въглеродните емисии
Първата линия на "Северен поток 2" е завършена, обяви Путин
Нова електронна услуга за плащане на местни налози въведе общината в Радомир. Това стана възможно след като кметът Пламен Алексиев подписа споразумен...
Отстъпка от 50% за търговци на мартеници е обявила община Перник в таксата за наем на търговска площ. В централната градска част за квадратен метър се...
Община град Добрич съобщи, че на 12 и 13 ноември - четвъртък и петък, тази седмица, ще се изплащат възнагражденията на секционните избирателни комисии...
Търговците на скрап се подготвят да се разплащат само по банков път за предадените битови метални отпадъци. В момента се подготвя необходимият софтуер...
София. За обезщетение до 2400 лв. можем да претендираме за изгубен при пътуване с автобус багаж. Това стана ясно от информационна кампания на ЕК. В ра...