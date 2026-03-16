Нещо се случва! Първи разговори между САЩ и Иран?

Осъществила се е първата комуникация между Вашингтон и Техеран от началото на американско-израелските удари по иранската територия.

Канал за директни контакти между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранския министър на външните работи Абас Арагчи е бил задействан отново през последните дни, предаде Ройтерс, като се позова на новинарския сайт "Аксиос".

Според "Аксиос" не е ясно колко съдържателни са били съобщенията, които са си разменили Арагчи и Уиткоф, пише БТА. Това е първата известна директна комуникация между двете страни от началото на американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари.

"Аксиос" цитира свой източник, според когото Арагчи е изпратил текстови съобщения на Уиткоф. Според американски официален представител Вашингтон "не разговаря" с Техеран. Новинарският сайт "Дроп Сайт Нюз" по-рано съобщи, че Уиткоф е изпратил съобщения на Арагчи. Медията цитира ирански официални представители, според които иранският министър е пренебрегнал съобщенията на Уиткоф.

По-рано иранският външен министър Абас Аракчи опроверга Тръмп, че Техеран е поискал примирие. Аракчи заяви, че не е обменял съобщения със САЩ, предаде агенция "Стюдънт Нюз Нетуърк".

Войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в третата си седмица, без да се очертава ясен край. Освен това ключовият Ормузки проток е блокиран, като през него преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, което повишава цените на петрола и поражда опасения от нов глобален инфлационен скок.

Тръмп поиска от съюзниците сформирането на своеобразна морска коалиция за отварянето на протока. До момента Франция е изявила желание да се включи, по негови думи. Американският президент изрази недоволството си, че съюзниците далеч не са ентусиазирани. И подчерта, че за него е важно кой от партньорите колко ентусиазъм ще прояви.

