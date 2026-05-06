Иран с гореща новина за край на войната

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви за новинарска агенция ИСНА, че Ислямската република разглежда отправените от САЩ предложения за прекратяване на войната и че ще представи своята позиция пред Пакистан.

Багаи направи този коментар, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време".

Представител на иранските власти заяви за новинарска агенция Тасним, че използването на "заплашителен език по отношение на Иран е неефективно и може да влоши ситуацията за САЩ".

Израел не знае американският президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран, което ще сложи край на войната и ще проправи път към премахване на блокадата на Ормузкия проток, заяви днес израелски представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той каза, че вместо това Израел се готви за ескалация на военните действия.

Междувременно началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир обеща днес в Южен Ливан да унищожи "Хизбула" и заяви, че армията е готова да предприеме нова офанзива срещу Иран, ако е необходимо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com