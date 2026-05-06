Той хвърли американския си паспорт и стана хърватин

Световноизвестният американски актьор Джон Малкович официално прие нова и изключително лична роля, ставайки гражданин на Хърватия. Тържествената церемония по връчването на решението за предоставяне на гражданство се проведе вчера, а новината бе лично обявена от министъра на вътрешните работи Давор Божинович. В емоционална публикация в платформата Екс министърът приветства холивудската звезда, подчертавайки, че актьорът, изиграл десетки емблематични персонажи, вече е част от голямото хърватско семейство.

Преди официалното събитие Малкович

беше приет от хърватския премиер Андрей Пленкович

По време на срещата двамата обсъдиха значението на културната идентичност, а правителственият ръководител изрази своето искрено задоволство от факта, че актьорът продължава активно да поддържа жива връзката със своите корени. За Малкович това признание не е просто формалност, а завръщане към историята на неговите предци по бащина линия, които някога са емигрирали към Съединените щати от живописния хърватски град Озал.

През годините Джон Малкович нееднократно е

доказвал своята привързаност към родината на дедите си

Той е посещавал Хърватия многократно, съчетавайки професионалните си ангажименти в театъра с частни пътувания, по време на които опознаваше страната далеч от светлините на прожекторите. С кариера, обхващаща над 70 роли в киното, сред които незабравими изпълнения в „Опасни връзки“, „Под прицел“ и „Да бъдеш Джон Малкович“, той остава едно от най-разпознаваемите лица в световното изкуство.

С това гражданство Хърватия не само почита един велик артист с две номинации за „Оскар“ и три за „Златен глобус“, но и символично прибира у дома един от своите най-успешни наследници по света. Официалното признание бележи нов етап в живота на актьора, който вече ще носи хърватския паспорт като символ на своята родова памет и принадлежност към европейската култура.

