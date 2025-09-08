Джон Малкович призна за Мишел Пфайфър

Една от най-емблематичните и запомнящи се роли на Джон Малкович е тази във филма от в 1988 г. „Опасни връзки“. В киношедьовъра той си партнира с друга голяма холивудска звезда - Мишел Пфайфър.

Във филма Малкович играе злодея и съблазнител Себастиен дьо Валмон, който се опитва да съсипе репутацията на героинята на Пфайфър – мадам дьо Турвел. И днес, повече от три десетилетия от създаването на продукцията, актьорът най-сетне признава, че екранната любов между него и Пфайфър се е пренесла и в живота.

Това слага окончателен край на брака на Малкович с вече покойната Глен Хедли, за която се жени през 1982 г.

В скорошно интервю за подкаста Fashion Neurosis 71-годишната звезда заявява, че поведението му не е било „честно“.

„Това е нещо, за което никога не съм говорил открито. Но да го кажа така - в работата, която върша, човек създава емоционални връзки с хората много бързо. Това е част от професията. Много рядко тези връзки надхвърлят колегиалността, но все пак се случва. Изключително много ценях Мишел, тя бе забавна, докосваща. И напълно честна към мен – докато аз със сигурност не бях.

И когато връзката ни се превърна в нещо повече от колегиалност, аз изгубих един страхотен приятел. Това ме научи, че понякога не трябва да прекрачваме границата.“

Режисьорът на филма, Стивън Фриърс, говори за аферата в интервю за списание The New York Times още през 2003 г.

„Бракът му се разпадаше“, спомня си Фриърс. „И по време на снимките той имаше връзка с Мишел Пфайфър. „Опасни връзки“ е филм за предателство, лъжи и сложни отношения. Това беше един от онези моменти, в които реалността и изкуството се преплитат. За Джон това бе смазващо и много трудно.“

По време на аферата Мишел Пфайфър също е омъжена - за Питър Хортън. Двамата сключват брак през 1981 г., но също се разделят през 1988 г.

През 1993 г. актрисата се омъжва за сценариста и продуцент Дейвид Кели, с когото има две деца. Двамата са заедно и до днес.

Малкович започва връзка с Николета Пейран през 1989 г. и с днешна дата продължава да споделя живота си с продуцентката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com