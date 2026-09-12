Макдона разтърси Венеция с филм за ЦРУ и преврата в Чили: „Идеалният момент“
Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
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Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
Световната звезда бе приет лично от премиера
Двамата си партнират в "Опасни връзки"
Сумата не се различава от обичайния хонорар, по който Народния театър работи с гостуващ режисьор
Беше удоволствие да работя с българските актьори
С лицата си актьорите защитават това, което са направили, независимо дали е добро или лошо
Пиесата по никакъв начин не ни унижава, беше категоричен актьорът
Текстът защитава достойнството на Българската армия, каза Васил Василев
Нямам право да цензурирам, дори протестиращите, моята работа е да режисирам, каза още той
Зове за протести
Тя не само че не унизява моите сънародници, а напротив – показва ги като интелигентни хора, способни на тънки чувства, пише поетът
Актьорът режисьор е у нас по повод предстоящата премиера на „Оръжията и човекът“
Световният актьор и режисьор е отложил филми и сериали, за да се посвети на академичната трупа
Репетициите ще започнат през октомври
Холивудска звезда тайно у нас
Коя е пиесата му?
Министърът на културата връчи плакет на световния актьор
Играе в спектакъла „Адска комедия: признанията на един сериен убиец“
Историята се случила на хърватския остров Бриони, където приживе живееше Тито
Оказа се мегазвезда