Софийският международен панаир на книгата бе открит с връчването на наградите "Златен лъв"

На 9 декември 2025 г. в Зала 7 на Националния дворец на културата тържествено бяха открити 52-рият Софийски международен панаир на книгата и 13-ият Софийски международен литературен фестивал, организирани от Асоциация „Българска книга“. Тази година над 150 издателства представят повече от 100 000 заглавия.

Петя Господинова, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“, приветства гостите и благодари на ръководството на НДК, домакин на двата форума. Г-жа Господинова изрази своята признателност към Министерството на културата и Столична община за подкрепата и дългогодишното партньорство с Асоциацията.

„Винаги на панаира виждам изключително много четящи хора, което е радост за очите“, сподели тя.

Изпълнителният директор на НДК Андриана Петкова приветства гостите и подчерта радостта си, че Дворецът отново е „дом на книгата“. 13-ият Софийски международен литературен фестивал, който за поредна година върви ръка за ръка с панаира, бе символично открит от доц. д-р Дария Карапеткова, един от директорите на фестивала.

Поздравления отправиха представители на държавната и местната власт, бизнеса и международните организации: зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, председателят на СОС Цветомир Петров, директорът на дирекция „Култура“ на Столична община Биляна Генова, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, председателят на АИКБ Румен Радев, както и специалният международен гост Анне Бергман – директор на Федерацията на европейските издатели. Тя акцентира върху ролята на АБК в европейското издателско семейство и значението на българския книжен сектор.

Награди „Златен лъв“

По традиция в първия ден на Панаира бяха връчени годишните награди на АБК „Златен лъв“.

Категория I – Най-добър издателски проект

Експертното петчленно жури с председател проф. Амелия Личева отличи финалистите:

• „Летопис на Софийската филхармония“ (3 тома) със съставител Андрей Андреев, изд. „Лист“

• „Ходене по буквите: Том 2“ от Марин Бодаков, изд. „Точица“

• „Възвърнатият рай“ от Джон Милтън, изд. „Лист“

• „Българите между две катастрофи (1396–1944)“ от Александър Стоянов, изд. „Сиела“

„Златен лъв“ за най-добър издателски проект бе присъден на издателство „Булгея“ за „Началото: Укрепване на пороищата и залесяване. Феликс Вожли. Петър Манджуков – спомени“.

Категория II – Издателски проект с най-голяма обществена значимост

Журналистическото жури отличи със специални грамоти изданията:

• „Антология на френската поезия“, изд. „Колибри“

• „Инок Ардън“ от Алфред Тенисън, изд. „Лист“

• „Ходене по буквите: Том 2“ от Марин Бодаков, изд. „Точица“

Призът за издателски проект с най-голяма обществена значимост бе присъден на издателство за поезия „Да“ за поетическия сборник „Бързо насън“ от Ани Илков.

Новата специална награда на АБК и Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“

За първи път бе връчен и новият специален приз за книга с документален и научен принос, учреден съвместно с Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Журито, оглавено от проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК, отличи издателство „Българска история“ за изданието „Български народни песни“ от Братя Миладинови. Наградата беше връчена лично от проф. д-р Вълканова на Иван Кънчев, председател на сдружение „Българска история”.

Софийският международен панаир на книгата продължава до неделя

Софийският международен панаир на книгата ще продължи до 14 декември, неделя, като всички жители и гости на София могат да посетят Националния дворец на културата между 10:00 и 20:00 часа и да изберат своя книжен подарък сред щандовете на над 150 издателства, разположени на цели 4 етажа от НДК. По време на панаира посетителите ще могат да станат част и от културна програма, която предлага богата палитра от интересни събития.

