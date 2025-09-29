Костадина Костова представя официално „Трифена“ в София

След като през лятото на 2025 всички почитатели на Костадина Костова се запознаха с Антония Трифена, сега заедно можем да отпразнуваме авторката и романа, който развълнува мнозина.

Официалната премиера на „Трифена“ ще се състои на 2 октомври (четвъртък) в Art Club Diplomat, на бул. Цар Освободител 6. Събитието започва точно в 18:30, а водещ ще бъде журналистът от БНР Иван Русланов – един от първите (по)читатели на романа и автор на един от първите журналистически материали за „Трифена“.

След като през 2023 година в първата си книга ни разходи из Третото българско царство с майсторски изграден сюжет, в който си дават среща непреходните теми за силата на мечтите и тежестта на дълга, сега, в „Трифена“, Костадина Костова ни връща в първото столетие от Новата ера, за да ни разкаже незабравима история за пътя на една понтийска принцеса до Перперикон.

Написана майсторски и с размах, „Трифена“ е базирана на детайлни проучвания за траките епична сага за човешкия избор, изтъкана от множество обрати и ярки герои. Стъпвайки на малко позната древна история, Костадина Костова разказва истории за дълга на кръвта и предрешения избор, за обречената любов и покварата на властта, за израстването и отговорността.

Заповядайте заедно да се отправим на пътешествие от морския бряг на Елеуса Себасте, през улиците на древен Филипопол, дворците на Бизия и непристъпните стени на Перперикон. Наши гидове ще бъдат Костадина Kостова и консултантът на романа - д-р Ружа Попова от Центъра по тракология към БАН.

Веднага след премиерата в София, авторката ще стартира своите обиколки из страната с първите 4 града, чиито жители ще имат шанса да се срещнат на живо с Костадина Костова и „Трифена“. Планираните гостувания за октомври са: 8 октомври – Смолян; 10 октомври – Кърджали; 14 октомври - Враца; 22 октомври - Кюстендил.

