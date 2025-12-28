Любо Киров срещу системата! Успех без държавна подкрепа

Обичам работата си и не ми е проблем да работя на Нова година – това е избор, а не жертва. Така откровено говори Любо Киров в предаването Събуди се по Нова телевизия.

Певецът признава, че се смята за истински щастливец, защото прави това, което обича най-много – пише музика и я споделя с хора, които идват с желание и добронамереност. „Срещу мен гледам хора, които се радват на това, което правя“, казва той и не крие удовлетворението си.

Любо Киров разкрива още, че най-важното за него е било да успее да прекара Бъдни вечер със семейството си – нещо, което за него има по-голяма стойност от всякакви празнични фойерверки. Затова и не изпитва никакво съжаление, че в нощта срещу Нова година ще бъде на работа. За него това е част от живота, който сам е избрал, и от професията, която му дава смисъл.

По думите му януари традиционно е по-спокоен месец за музикантите – време, в което темпото леко спада след интензивния декември. Но изминалата година за него е била всичко друго, но не и тиха – изпълнена с концерти, награди и нови песни, които затвърдиха мястото му сред най-обичаните български изпълнители.

Най-силното му признание обаче идва, когато говори за успеха си без чужда подкрепа. „Върхът е тази победа над самата система. Много съм горд, че един български музикант може да продава билети и да издържа концертите си без помощ от държавата“, заяви Любо Киров – думи, които звучат едновременно като лична равносметка и като послание към цялата музикална сцена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com