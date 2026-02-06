Лоша новина за феновете на Twisted Sister в България

Легендарната рок група Twisted Sister отменя световното си турне по повод 50-годишнината си заради здравословни проблеми на вокала Дий Снайдър, което означава, че бандата няма да участва и на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley в България. Новината беше съобщена от организаторите на събитието.

По информация от мениджмънта на групата поредица от медицински проблеми на Дий Снайдър налагат пълна отмяна на планираните концерти, които трябваше да започнат на 25 април в Бразилия и да продължат през летните месеци. От екипа на Twisted Sister уточняват, че бъдещето на групата ще бъде обсъждано през следващите седмици и обещават допълнителна информация.

Организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley определиха новината като шокираща, припомняйки, че Дий Синдър и Twisted Sister бяха част от първото издание на фестивала през 2017 година. Те отправиха пожелание за бързо възстановяване на музиканта и обявиха, че вече работят по намирането на нов хедлайнер, който да замести групата в програмата.

След обявяването на новия хедлайнер всички притежатели на еднодневни билети ще разполагат с едномесечен срок, в който да решат дали да ги върнат на мястото на закупуване или да ги запазят, без да е необходимо презаверяване.

Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли в село Могилово, община Чирпан. Към момента като хедлайнери в програмата остават Helloween и Powerwolf.

