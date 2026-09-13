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Twisted Sister свирят на Kavarna Rock 2015

Twisted Sister свирят на Kavarna Rock 2015

Феновете изкупиха 1 000 ексклузивни билета за 10-годишнината на фестивала Лятото на 2015-та ще бъде върхов момент в десетгодишната история на Kavarna...

25 декември | 19:25
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