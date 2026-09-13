Лоша новина за феновете на Twisted Sister в България
Организаторите на Midalidare Rock търсят нов хедлайнер
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Организаторите на Midalidare Rock търсят нов хедлайнер
В петък стартира 10-ото юбилейно издание на Каварна рок фест, за който кмета Цонев казва, че е едно от децата му и се радва, че в годините вече е укре...
Няма почивен ден за капризите на звездите, но така им се полага по правилата на международния протокол. Всяка една от бандите, които гостуват на "Кава...
Антъни Джейд Перо, барабанистът на Twisted Sister е починал вчера на 55-годишна възраст, съобщи сп. Rolling Stone, цитирайки изявление на групата. Му...
Феновете изкупиха 1 000 ексклузивни билета за 10-годишнината на фестивала Лятото на 2015-та ще бъде върхов момент в десетгодишната история на Kavarna...