Вениамин разкрива душата си в баладата "Рано моя"

Вениамин представи новата си прочувствена балада "Рано моя".

"Създадох песента на Sofia Songwriting Camp. Тази година имахме още повече чуждестранно присъствие. Едни невероятни автори - Arcade, които написаха "Рано моя", са написали песента, с която Гърция представи Евровизия миналата година. Когато чух песента, усетих много силно божествено присъствие в нея", сподели певецът в "България сутрин.

"Когато започнахме да работим върху песента, нямаше текст. Усетих, че думите са много прочувствени и заедно с Елизабет Захариева написахме текста. Бяхме в малка къщичка в гората. Успяхме да се съчетаем", допълни големият победител от "Като две капки вода".

Артистът винаги започва да твори от музиката, защото тя го вдъхновява.

"Силните ми качества са в това да измислям мелодии. Много обичам да пея за истинските неща, душата ми иска балади. Някъде, където да мога да излея гласа си и да разказвам различни истории", посочи Вениамин.

"Рано моя" е пилотната песен към новия му албум.

"За него съм подготвил голям концерт, който ще се състои в "Пиротска" 5 на 29 април. Много се вълнувам, защото винаги съм си мечтал да направя концерт в тази зала. Ще има много неиздадени песни, които правя може би от 2 години. Те са от различни периоди в моя живот и разказват различни истории. Важно е за един артист да бъде автентичен. Много ме вдъхновява душата в даден изпълнител", допълни певецът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com