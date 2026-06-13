Балада от 1972 г. неочаквано става номер 1 и остава завинаги
Песента на The Chi-Lites достига върха на Billboard Hot 100 и остава единственият топ хит в историята на соул групата
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Песента на The Chi-Lites достига върха на Billboard Hot 100 и остава единственият топ хит в историята на соул групата
„Can't Fight This Feeling“ тръгва от неизречено чувство и стига до върха на Billboard Hot 100
Известният певец готви голям концерт
Абитуриенти от цяла България ще отидат с тениски на бала, за да помогнат на болни и сираци. Преди два дни официалните тоалети загърбиха възпитаниците...
В Базел Жан Маринов разработва проекти за инвестиции в родината и пише песни Жан Маринов е гражданин на света от 23 години. Неотдавна възроди стихове...
Изпълнителят на популярната балада "When a man loves a woman" - Пърси Следж почина на 74-годишна възраст. Соул певецът си отиде от този свят около 1...