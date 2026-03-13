GREESH представя "Без Лица"

Днес, навръх „фаталния“ петък 13-и, излиза четвъртият поред сингъл на GREESH, част от албума „Ще лъжеш ли“. Песента „Без Лица“ и видеоклипът към нея ще имат своята премиера и на живо, днес, от 20 ч. в Rock Bar Download, Пловдив. Публиката ще може да гледа клипа на голям екран, а музикантите ще разкажат повече за създаването на парчето, което повдига важен социален проблем, а именно – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

Новият сингъл е част от втория албум на квартета GREESH. Парчето излиза по-малко от месец след финала на успешното им зимно турне, с което групата представи „Ще лъжеш ли?“ в десетки градове в България.

Подобно на други песни в албума, „Без Лица“ е вдъхновена от важна социална тематика – за това как младите хора заминават за чужбина в търсене на по-добро бъдеще. Идеята на видеоклипа, дело на Алекс Генчев, Гриша Георгиев и Калина Кильовска, е да покаже колко е важно човек да запази себе си и идентичността си, въпреки трудностите, които животът ни сервира. Специално участие във видеото взимат много ученици и студенти, които подсилват емоционалния заряд. Част от кадрите са заснети в известния пловдивски бар Rock Bar Download. Мястото не е случайно, тъй като именно на тази сцена групата за първи път представи на живо албума си „Ще лъжеш ли“. Останалата част е заснета в „НАР“, новото пространство за осъществяване на идеи и изкуство в София.

Текстът на парчето в стил гръндж e на Гриша Георгиев (вокал, бас и китари). Музиката и аранжимента правят заедно с Никола Джоков, който освен това е и на барабаните и клавишни. Записът и миксът са поверени на Борис Спасов/Жак, а мастерингът – на Младен Димитров/Mr. Moon.

Записът на новия сингъл е осъществен още миналото лято в студио “Sound Temple” в Пловдив, където групата създава и другите парчета от албума (освен „Нямам Нищо За Теб“, което е направено в студиото на Народно читалище „Дружба“ в Харманли).

„Без Лица“ може да чуете в You Tube и Spotify. Песента ще има своята премиера и на софийска сцена по време на концерта на GREESH в Mixtape 5 на 24 април от 21 ч. Преди тях ще излязат момчетата от новата банда “You Died Yesterday”. Билетите са в продажба на bilet.bg.

