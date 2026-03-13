Легендарна наша певица е в болница в тежко състояние

Народната певица Янка Рупкина отново е приета в болница, след като състоянието й рязко се е влошило. Новината съобщи сайтът ЕраНова, а по-късно тя бе потвърдена и от нейната колежка Илка Александрова в социалните мрежи. Според нея лекарите вече са поели грижата за певицата и се опитват да стабилизират състоянието й.

По думите на Александрова драматичната ситуация се е разиграла, след като тя се е опитала да се свърже с Рупкина по телефона. Певицата успяла да каже само, че се чувства много зле, и помолила да се потърси помощ от близките й.

„Снощи се опитах да се свържа с нея по телефона. Тя успя само да каже, че се чувства много зле и да се обадя на нейни близки. Била е сама в този момент. Реагирах веднага и тя бе закарана в болница“, написа Илка Александрова.

По думите й лекарите са реагирали навреме и правят всичко възможно, за да помогнат на известната изпълнителка.

„Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. Нека Божията сила, нашата молитва и обич към нея и лекарите я върнат към здравето и живота“, добави тя.

Причината за влошаването на състоянието на Янка Рупкина засега не се уточнява. По непотвърдена информация певицата съвсем наскоро също е била изписана от болница.

През последните години легендата на българската народна музика неведнъж е имала сериозни здравословни проблеми. През 2021 г. тя беше хоспитализирана след заразяване с коронавирус, а няколко месеца по-късно претърпя операция заради дегенерация на макулата на очите в напреднал стадий.

През 2022 г. Рупкина отново беше приета в болница заради проблем със сърцето, а през 2023 г. премина през хирургична интервенция заради спукана жлъчка. Затова новината за поредното й постъпване в болница предизвика тревога сред почитателите на обичаната народна певица.

