Кошмар в Бургас: Младеж блъсна жена на пешеходна пътека
Тежкият инцидент е станал късно вечерта на оживено кръстовище, пробите на водача са отрицателни
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Тежкият инцидент е станал късно вечерта на оживено кръстовище, пробите на водача са отрицателни
Най-тежко е състоянието на 50-годишен мъж, който е с опасност за живота след черепно-мозъчна травма и тежки фрактури
Гранична полиция спря микробус със софийска регистрация, а четирима изтощени младежи бяха откарани по спешност в болница
Тежка травма в Бургас след самокатастрофа, медиците отчитат все повече пострадали
Инцидентът е станал вечерта в Банево, момчето е в болница
6-годишно момче с тежка травма на главата и счупен шиен прешлен, транспортирано по спешност в Пирогов
Колежка разкри, че звездата едва успяла да се обади за помощ
Родител предупреждава, че има голям шанс случаят да се покрие
Подозират майката на детето, че е допринесла за инцидента
По случая е образувано досъдебно производство
Продължава да е тежко състоянието на детето, което беше ударено от мълния в Русе
Четирима от пострадалите са в тежко състояние
Джереми Ренър е известен в последните години с ролята си на Ястребово око
Пеле получава грижи, след като химиотерапията спря да дава очакваните резултати
Приятели на предприемача са безапелационни, че той е мъжко момче
То е прието в болницата в Пазарджик с тежки травми по главата
Легендата на българския футбол е в кома
Бургазлии търсят спешно кръв за пострадал моторист. Мъжът е катастрофирал с мотора си край местността Божура. Той е загубил контрол над мотоциклета, з...
Детето, което падна от атракцион в Благоевград, остава в тежко състояние. Момиченцето е с черепно-мозъчна травма, но контактно, съобщи Нова тв. Очеви...
Спрете със спекулациите за Цвети Стоянова. Последните седмици бяха тежки за нея. Това се казва в официално изявление на щаба на националния отбор - ан...