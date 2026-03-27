Борят се за живота на дете след падане с електрическа тротинетка

13-годишното дете, пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в Бургас, остава в тежко състояние и с опасност за живота. То е настанено в отделението по неврохирургия на УМБАЛ-Бургас, където лекарите продължават борбата за стабилизирането му. Състоянието му налага постоянно наблюдение и интензивно лечение.

По думите на зам.-директора на болницата д-р Светослав Тодоров пациентът се лекува с диагноза мозъчно сътресение. Прилагат се медикаментозни средства, а в следващите часове ще бъдат направени допълнителни образни изследвания, които ще покажат дали ще се наложи хирургична намеса, каза д-р Тодоров пред БНТ.

Лекарите подчертават, че състоянието остава сериозно и динамично, което изисква внимателна преценка на всяка следваща стъпка в лечението. Именно резултатите от предстоящите изследвания ще бъдат решаващи за по-нататъшния подход.

Паралелно с това медиците отново алармират за тревожна тенденция при подобни случаи. През последната година десетки деца са преминали през неврохирургия и интензивни отделения след травми с електрически тротинетки, като значителна част от тях са били с тежки наранявания, изискващи оперативна намеса.

Апелът остава категоричен - използването на предпазни средства и вниманието при движение са ключови за предотвратяване на подобни тежки инциденти, особено с наближаването на по-топлите месеци.

