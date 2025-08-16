Критични новини за майка и дете, пострадали от АТВ в Слънчев бряг

Състоянието на майката и 4-годишният й син, които бяха прегазени с АТВ от 18-годишния Никола Бургазлиев в Слънчев бряг, остава тежко.

Общо шест души пострадаха, сред които три деца.

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца, които са в по-леко състояние, призова министърът на вътрешните работи Даниел Митов да разпореди проверка, но не от Бургас, а от София. Той обаче подчерта, че снаха му и племенникът му са в много тежко състояние.

"Излезе лекарят. Точните му думи бяха:

"Не мога да ви давам надежди, не мога да ви ги отнемам.

Счупени черепи, теч на мозъчна течност, кръвоизливи в мозъците, големи отоци." В момента ги държат в изкуствена кома", каза през сълзи Здравков пред Нова телевизия.

Според него

има голям шанс случаят да се покрие,

тъй като родителите на шофьора работят в полицията.

"Така ще стане - по реакциите на разследващите, на медиите. Разговарях с полицаи, с много хора. Един път казват едно, друг път - друго. Първо казаха - количката й блокирала спирачката, блокирала й газта. Вижда се от записи, че дава газ и влиза в насрещната лента. Първо казаха, е бусът е влезнал в насрещната лента, но ясно се вижда, че не е така. Призовавам шофьора на буса - елате и кажете какво се случи. Всички в Слънчев бряг ги е страх. Не искам проверки от Бургас и от Ямбол. Искам проверка от София - призовавам министъра", каза Здравков.

