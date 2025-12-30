Общество

Ключова промяна в БДЖ. Нови правила

Как ще плащаме през януари

Ключова промяна в БДЖ. Нови правила
30 дек 25 | 20:51
261
Агенция Стандарт

През януари догодина БДЖ ще приема плащания само в лева или само в евро. Това съобщава на клиентите си железопътният превозвач.

Няма да е допустимо смесено плащане - едновременно в левове и в евро.

От БДЖ допускат връщане на ресто и в лева.

Законът за въвеждане на еврото позволява на търговците да връщат ресто изцяло само в една от двете валути.

В рамките на едно плащане няма да се приемат повече от 50 монети, посочват от БДЖ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Общество
Коментирай