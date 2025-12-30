Ключова промяна в БДЖ. Нови правила

През януари догодина БДЖ ще приема плащания само в лева или само в евро. Това съобщава на клиентите си железопътният превозвач.



Няма да е допустимо смесено плащане - едновременно в левове и в евро.



От БДЖ допускат връщане на ресто и в лева.



Законът за въвеждане на еврото позволява на търговците да връщат ресто изцяло само в една от двете валути.



В рамките на едно плащане няма да се приемат повече от 50 монети, посочват от БДЖ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com