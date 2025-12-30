Стихия порази наш град! Предупреждението

Скоростта на вятъра в Сливен е достигнала 100 км/час, съобщават от хидрометеорологичната станция в града.

Стойността от 28 м/сек е измерена в 17:30 часа. Вятърът е от север-северозапад.

От станцията предупреждават за повишено внимание и препоръчват ограничаване на престоя на открито, посочва БТА.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен – жълт код, за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад в цялата страна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com