Стихия порази наш град! Предупреждението

Скоростта на вятъра в Сливен е достигнала 100 км/час, съобщават от хидрометеорологичната станция в града.
Стойността от 28 м/сек е измерена в 17:30 часа. Вятърът е от север-северозапад.
От станцията предупреждават за повишено внимание и препоръчват ограничаване на престоя на открито, посочва БТА.
Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен – жълт код, за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад в цялата страна.
