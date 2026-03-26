Тротинетка вкара дете в болница в тежко състояние

Момче на 13 години от Бургас е настанено в болница със сътресение на мозъка и опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка. Произшествието е станало вчера около 20:50 часа в квартал „Банево“. Детето е загубило контрол над превозното средство и е паднало на пътното платно. Състоянието му е сериозно и се наблюдава от лекарите.

По информация на полицията момчето е навлязло в неравност на пътя, което е довело до загуба на контрол и падане. Инцидентът е станал в тъмната част на денонощието, което допълнително е затруднило ситуацията и реакциите на детето.

Пострадалото момче е откарано и настанено за лечение в УМБАЛ - Бургас. Установено е, че по време на инцидента то е управлявало електрическото превозно средство без предпазна каска. Липсата на защитна екипировка е допринесла за тежестта на травмите.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността при използването на електрически тротинетки, особено от непълнолетни. Експерти нееднократно предупреждават, че при подобни превозни средства рискът от тежки травми е висок, особено при движение в тъмната част на денонощието. Очаква се да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

