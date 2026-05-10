Неочаквана развръзка със стрелбата по автобус. Задържаха и деца

Четирима души са задържани за стрелбата по автобус на градския транспорт в Перник. Инцидентът стана вечерта на 8 май.

Сред задържаните има и непълнолетни. Намерено и иззето е и оръжието на престъплението. Установено е, че по превозното средство не е открита стрелба с боен пистолет, а е използвано неогнестрелно оръжие (със сгъстен въздух и сачми), съобщи Нова тв.

При инцидента няма пострадали. В автобуса е имало трима пътници, кондукторът и шофьорът.





