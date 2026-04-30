Мистерията „Петрохан“ разплетена: Георги Кандев с финалната дума

Тримата от хижа "Петрохан" са се самоубили, а в кемпера под връх Околчица Калушев е убил младите си спътници и след това се е самоубил. Това гласи официалната версия. Тя окончателно беше потвърдена и от главния секретар на МВР Георги Кандев.

"Нямаме данни за нов човек и външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан. Всички данни сочат, че няма външна намеса", заяви той пред "Дарик радио" в общо интервю със служебният премиер Андрей Гюров.

Георги Кандев заяви, че е намерена четвърта гилза, което по-рано през деня потвърди и вътрешният министър Емил Дечев.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Самоирония

"Екипът ми се шегува, че съм ходещо меме. Понякога ситуацията е тежка и вероятно хората виждат в погледа ми нещо строго, но зад строгият ми поглед се крие един служител в системата от 27 г., съпруг и баща", каза Кандев. Обясни, че не е имал разговори с Румен Радев или хора от екипа му, за да продължи да бъде главен секретар и при следващото правителство. Беше категоричен, че не се вижда в политическа кариера, защото е служител в МВР и изпълнява дълга си. „Аз съм служител на реда и смятам да продължа да служа, доколкото ми стигат силите", каза още той. Обясни, че на изборите глас е струвал между 30 и 100-150 евро.

"Това бяха само първи стъпки. Да, МВР направи много, но трябват още усилия и на останалите институции, защото правителството работи с две вързани ръце зад гърба. В прокуратурата има изпратени сигнали за над 70 лица с имунитет", припомни служебният премиер Андрей Гюров.

