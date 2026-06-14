Яли трева, пили блатна вода. Каналджията - с две висши

Шефът на Гранична полиция - главен комисар Антон Златанов, съобщи пред медиите нови подробности за буса с мигранти, хванати вчера в Бургаско. Най-шокиращи бяха данните за мъжа, превозвал нелегалните мъже. Той е 59-годишен български гражданин с две висши образования.

"През изминалата седмица тренирахме много интензивно относно случаите на неподчинение при задържане на мигранти. Понякога имаме информация за подобни автомобили, като този снощи. Имаме добър анализ на риска в какви превозни средства те преминават.

За нас водачите, които превозват мигрантите - те са най-ниското ниво. Задържали сме мъжа, който ги е превозвал снощи. Интересното е, че той е 59 г. български гражданин, с две висши образования, без криминални прояви. Това е много рядко срещан случай. Не е ясно поради какви причини се е навил на вербовката на каналджиите. Качил ги е от едно село до дадена точка. Не искам да разкривам повече, каза Златанов.

Подобни хора, които биват оферирани да превозват нелегални мигранти, ги съветвам да не го правят, защото ще бъдат хванати, допълни топ полицаят.

Колегите снощи, спирайки мигрантите, са действали адекватно и буквално са ги спасили. Най-малко петима са били в много тежко състояние на дехидратация. Това е нормално в тези жеги. Такъв случай като снощи имаме почти всяка седмица, каза той.

Задържаните край Бургас нелегални мигранти са прекарали между осем и десет дни в гориста местност, докато чакали трафикант да ги изведе от района. По техни разкази през последните три дни останали без никаква храна и били принудени да се хранят с плодове и дори с трева. За да утоляват жаждата си, пиели вода от блата и реки, съобщава Нова телевизия.

Както "Стандарт" вече съобщи общо 33-ма нелегални мигранти бяха задържани късно вечерта в събота на входа на Бургас. Групата е открита в жълт микробус със софийска регистрация, спрян за проверка на контролно-пропускателния пункт край квартал Крайморие. По първоначални данни водачът на превозното средство също е бил сред пътниците.

Чужденците, които са се самоопределили като граждани на Афганистан, били в силно изтощено състояние при задържането. Заради тежка дехидратация и общо изтощение четирима от тях са транспортирани за лечение в УМБАЛ-Бургас.

„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От три дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата“, заяви дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

Останалите задържани мигранти са били отведени в центъра за временно настаняване на бежанци край Бургас, където ще бъдат извършени необходимите проверки и процедури.

Контролно-пропускателният пункт при „Крайморие“, на който е спрян микробусът, беше изграден след трагичния инцидент през 2022 г., когато при преследване на автобус с мигранти загинаха двама служители на полицията в Бургас. Случаят остава един от най-тежките инциденти, свързани с нелегалната миграция в региона през последните години.

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