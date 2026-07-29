Озверели роми тормозят столичен квартал

Жители на столичния кв. „Подуяне“ проплакаха пред Narod.bg от незаконно ромско гето и тотална мизерия в общински имот на метри от метростанция „Хаджи Димитър“, а управата от „Спаси София“ нехае.

Втора година теренът тъне в отпадъци, обгърнат от задушлив дим от непрекъснати палежи и набези на агресивни бездомни кучета. Въпреки десетките подадени сигнали, районната администрация начело с кмета Кристиян Христов и зам.-кмета от „Спаси София” бездейства нагло, заради което потърпевшите граждани вече са внесли жалба в съда.

Ето част от текста:

Здравейте,

Обръщам се към Narod.bg от името на нашата етажна собственост, както и от името на няколко съседни етажни собствености на новопостроени сгради в район Подуяне.

Нашият призив е да бъде даден гласност на сериозен проблем на територията на общински имот в район Подуяне на метри от Метростанция „Хаджи Димитър“.

В резюме проблемът е, че на територията на имот частна общинска собственост, който районната администрация твърди, че е отредила за озеленяване, спорт и култура, вече втора година са се самонастанили лица от малцинствата, който тормозят всички живущи и преминаващи по ул. Черковна, както и чакащите на спирката на автобусна линия № 120.

Имотът се намира на адрес: гр. София, ул. Рудозем № 2 и вместо незабавно да бъде облагороден и пригоден за обществено ползване като градинка, парк, стрийт фитнес, дори паркинг, въпреки че се намира на изключително удобна и комуникативна локация само на 100 м от МС Хаджи Димитър, на територията на въпросния имот:

– се намират рушащи се сгради и достъпът е абсолютно свободен;

– на метри от спирка на градски транспорт са налице купчина отпадъци, които създават рискове от зарази;

– системно се горят отпадъци, което замърсява въздуха и създава реален риск от пожар (няколко пожара вече бяха факт, без жертви);

– обитава се от глутница бездомни кучета, които агресират и лаят по цяла нощ, нарушавайки спокойствието на живущите в района.

– общината изцяло се е дезинтересирала от имота и не го стопанисва по никакъв начин.

Най-скандалното в тази ситуация е БЕЗДЕЙСТВИЕТО на районната администрация на район „Подуяне“ в лицето на кмета Кристиян Христов и зам. кмета Стамен Стоянов от Спаси София, което продължава вече почти една година.

Въпреки десетките подадени сигнали, проведени лични срещи и публикации и коментари в социалните мрежи, районната администрация НЕ Е ПРЕДПРИЕЛА НИТО ЕДНО ЕФЕКТИВНО ДЕЙСТВИЕ, което да доведе до разрешаване на този проблем.



