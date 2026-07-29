БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в Благоевградско

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, в които се отглеждат 220 овце. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тешево, Лъки, Гайтаниново и Парил от община Хаджидимово, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Хаджидимово, селата Петрелик, Ново Левски, Садово, Илинден, Нова Ловча, Копривлен и Братска от община Хаджидимово, област Благоевград; селата Голешово, Бельово, Храсна, Пирин, Лехово, Яново, Петрово, Калиманци, Черешница, Ковачево и Горно Спанчево от община Сандански, област Благоевград; град Гоце Делчев, селата Борово, Добротино, Делчево, Мосомище, Корница, Лъжница, Драгостин, Баничан и Попови ливади от община Гоце Делчев, област Благоевград; селата Гърмен, Балдево, Огняново, Дебрен, Дъбница, Хвостяне от община Гърмен, област Благоевград.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ-Благоевград реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.