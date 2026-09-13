БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Хасково
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство
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Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство
Определена е 5-километрова защитна зона
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището
Да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти
ОДБХ-Стара Загора реагира незабавно на подадения сигнал
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети
Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети
Заразата е още от лятото на миналата година, но до момента не беше унищожена
Проверките по границата ще се извършват на определени площадки за официален ветеринарномедицински контрол
Какво се чака
Всички общини са предупредени и следят за спазване на мерките
Кметовете, стопаните и полицията са предупредени да следят за спазването на разписаните мерки за контрол
Проверки се правят и на един от най-големите пазари за животни в областта
Забранява се движението на дребни преживни животни в цялата страна, с изключение на придвижването им към кланици
Основен акцент в дискусията бяха мерките за ограничаване на заболяването
За прилагането им е изпратено писмо до животновъдните асоциации
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването
Няма опасност за хората
От началото на 2024 година на територията на Република България са констатирани общо 9 огнища на шарка по дребните преживни животни в областите...
Ветеринарите могат да разчитат на подкрепата на местната власт.